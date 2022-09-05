السفير غانم الغانم يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للكويت لدى جامعة الدول العربية

السفير غانم الغانم يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للكويت لدى جامعة الدول العربية

5 سبتمبر، 2022
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قدم سفير دولة الكويت غانم صقر الغانم الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أوراق اعتماده مندوبا دائما للكويت لدى الجامعة العربية.

وأوضح بيان صادر عن مندوبية الكويت لدى جامعة الدول العربية اليوم الاثنين أن السفير الغانم نقل الى الأمين العام أبوالغيط تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح.

كما نقل تحيات سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح وتحيات وتقدير وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح.

ومن جانبه أعرب أبوالغيط عن تمنياته للسفير الغانم بالتوفيق والنجاح في منصبه الجديد وفي استكمال مسيرة دولة الكويت في دعم منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز العلاقات العربية – العربية انطلاقا من دورها الرائد تجاه الأمة العربية.

المصدر
كونا
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5 سبتمبر، 2022
0 43 أقل من دقيقة

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