الجمعية الكويتية للاغاثة تطلق حملة “فزعة لباكستان” لتقديم المساعدات العاجلة

أعلنت الجمعية الكويتية للاغاثة اليوم الاثنين إطلاق حملة (فزعة لباكستان) لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الباكستاني المتضرر جراء الفيضانات وعمليات النزوح.

وقال رئيس الجمعية ابراهيم الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذه الحملة التي تستمر 3 أيام تهدف إلى تقديم المساعدات لآلاف المتضررين من الشعب الباكستاني وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية و27 جمعية خيرية.

وأضاف الصالح أن الحملة تأتي مواصلة لدور الكويت الانساني في اغاثة المنكوبين حول العالم داعيا الجميع إلى المشاركة بإغاثة الشعب الباكستاني الشقيق.

‏‎‏

من جهته قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي حمد المشعان ل(كونا) إن هذه الحملة جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء ضمن القرار رقم (802) بتكليف وزارة الخارجية لإيصال المعونات إلى باكستان.

وأوضح المشعان أن هذه الحملة تأتي لتلبية نداء الحكومة الباكستانية جراء الدمار الذي أحدثته الفيضانات والأمطار بالكثير من الأقاليم في 24 أغسطس الماضي مشيرا إلى أن الحكومة الباكستانية أعلنت حالة الطوارئ في 11 من الشهر ذاته.

وأكد ان الاستجابة جاءت انطلاقا من الحس الإنساني الذي جبل عليه الشعب الكويتي لدعم الشعوب الشقيقة والصديقة مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع دولة الكويت مع جمهورية باكستان الصديقة حكومة وشعبا.

بدورها قالت 27 جمعية خيرية كويتية في بيان صحفي مشترك إن الحملة تهدف إلى إغاثة الشعب الباكستاني من خلال توفير الغذاء والدواء والإسعافات الأولية والملابس والبطانيات والخيام وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

ولفتت الجمعيات إلى أن باكستان تشهد واحدة من أسوأ الكوارث الانسانية داعية الجميع إلى دعم الحملة من خلال زيارة منصات التواصل الاجتماعي لحسابات الجمعيات الخيرية المشاركة لتحقق أهداف الكويت الرائدة انسانيا.