السفير بسام القبندي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت باستراليا

السفير بسام القبندي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت باستراليا

5 سبتمبر، 2022
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قدم السفير بسام القبندي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت لدى استراليا إلى مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية الاسترالية ايفان ماكونفيل.

واعرب السفير القبندي في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عقب اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الاسترالية عن اعتزاز القيادة السياسية في الكويت بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين والحرص المشترك على تطويره في مختلف المجالات.

ووصف السفير القبندي العلاقات الكويتية – الاسترالية بالممتازة والمتطورة مؤكدا أنه سيعمل على تعزيزها وتطويرها الى آفاق أرحب تلبي طموح وتطلعات القيادتين والشعبين.

المصدر
كونا
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5 سبتمبر، 2022
0 38 أقل من دقيقة

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