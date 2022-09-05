وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يسلم الرسالة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

مبعوث صاحب السمو يسلم رسالة جوابية إلى أمير دولة قطر الشقيقة

5 سبتمبر، 2022
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قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022، بتسليم رسالة جوابية من سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، موجهة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

تضمنت الرسالة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لأخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة قطر الشقيق دوام الرفعة والازدهار، كما تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
وزارة الخارجية
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5 سبتمبر، 2022
0 53 أقل من دقيقة

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