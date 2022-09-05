استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني جراء اصابته بثلاث رصاصات اطلقتها عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين خلال مواجهات وقعت في بلدة (قباطية) جنوب مدينة (جنين).

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الشاب طاهر زكارنة 19 عاما استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال مشيرة الى انه أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في القدم اليمنى وثالثة في الفخذ الايسر وحروق.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت (قباطية) شمال الضفة الغربية ودارت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان واشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة.

ومن ناحيته قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان قبل انسحابها من البلدة إضافة الى اعتقال 11 اخرين في (نابلس) و (رام الله) و (الخليل) خلال حملة مداهمات وتفتيش.

وكان جيش الاحتلال أعلن إصابة أربعة من جنوده بعد القاء عبوة ناسفة باتجاه موقع عسكري ليلة امس عند مدخل قرية (النبي صالح) شمال غرب (رام الله).

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل القرية ومنعت سكانها من الدخول او الخروج منها في وقت أغلقت فيه بعض القرى القريبة من المكان.

وتواصل قوات الجيش البحث عن فلسطيني يبلغ من العمر 50 عاما بدعوى مشاركته في عملية إطلاق النار التي وقعت يوم أمس في الاغوار وأدت الى إصابة خمسة جنود من قوات الاحتلال ومستوطن هو سائق الحافلة وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

وأغلقت الجرافات العسكرية مداخل قرية (العاطوف) بالسواتر الترابية وأعلنت حالة التأهب في الاغوار.