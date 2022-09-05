زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جنوب غرب الصين

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات ظهر الاثنين اقليم سيتشوان الجبلي جنوب غرب الصين الذي يشهد بانتظام هزات أرضية على ما أفاد المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية.

ويقع مركز الزلزال الذي ضرب عند الساعة 12,52 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,52 ت غ) على عمق 10 كيلومترات، في محيط مدينة كامغدينغ.

ولم تشر السلطات إلى وقوع قتلى أو جرحى على الفور.

وشعر سكان مدن عدة في الإقليم بالزلزال ولا سيما العاصمة الإقليمية شنغدو الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر.

وقالت امرأة من سكان المنطقة لوكالة فرانس برس إن الهزة “كانت قوية نسبيا”.

أضافت السيدة تشن التي لم تعط اسمها كاملا “جيراننا في الطابق الأرضي قالوا إنهم شعروا بالهزة بشكل كبير”.

وعادة ما تسجل هزات عدة متفاوتة القوة شهريا في إقليم سيتشوان الجبلي المعروف عالميا بمحميات الباندا المقامة فيه.

في حزيران/يونيو الماضي ضرب زلزال بقوة 6,1 الاقليم ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى.