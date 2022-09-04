الصحة: السعيد يتفقد مستشفى الفروانية ويتابع خطة نقل بعض الأقسام والأجنحة إلى المستشفى الجديد

في إطار سلسلة المتابعات الميدانية للمرافق الصحية قام وزير الصحة أ.د. خالد السعيد بزيارة إلى مستشفى الفروانية، مساء اليوم الأحد، للوقوف على سير العمل، يرافقه وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا.

وناقش السعيد مع إدارة المستشفى واللجنة المشرفة على خطة الانتقال إلى المستشفى الجديد، الاستعدادات التي تتم لنقل بعض الأقسام والأجنحة، وأوجه التعاون والتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية من جهة، وبين الأقسام الطبية للمستشفى من الجهة الأخرى.

من الزيارة

وتضمنت الزيارة تفقد سير العمل في قسم الحوادث والطوارئ، وقد حرص بهذا الشأن الاستماع إلى إفادات المراجعين من المواطنين والمواطنات الكرام، حول جودة الخدمة الصحية المقدمة.

من الزيارة

وناقش السعيد مع الكوادر الصحية أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم، و الاحتياجات التي من شأنها أن تساعد في التغلب عليها، مثمنا جهودهم، وجهود إدارة المستشفى لتقديم الخدمة وفق أفضل المعايير المطلوبة، مقدما شكره وتقديره للعاملين من كوادر طبية وفنية وإدارية، لما لمسه من حرص على تقديم الخدمة للمواطنين الكرام.

من الزيارة