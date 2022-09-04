المضبوطات

الداخلية: الحملات التفتيشية في المؤسسات الإصلاحية تسفر عن ضبط العديد من الممنوعات والهواتف النقالة

4 سبتمبر، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملات التفتيشية في المؤسسات الإصلاحية لإدارة أمن السجون بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله سفاح الملا، بالتعاون مع قوات الأمن الخاصة أسفرت عن ضبط العديد من الممنوعات والهواتف النقالة مخبئة بطريقة سرية، وتم احالة المضبوطات إلى حهات الإختصاص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر
وزارة الداخلية
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4 سبتمبر، 2022
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