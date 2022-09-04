الداخلية: البرجس يتفقد الجاهزية الأمنية لقوات الأمن الخاصة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وفي إطار جولاته التفقدية للاطلاع على أوضاع قوة الشرطة في ظل استمرار الحملات الأمنية الواسعة على مختلف مناطق البلاد ، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس ، اليوم الأحد 2022/9/4 بزيارة تفقدية إلى الإدارة العامة للقوات الخاصة ، وذلك للوقوف على جاهزية قوة الأمن والسيطرة من القوات الخاصة ، واستعدادتها لتنفيذ المهام المنوطة بها ، ذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا .

وفي مستهل زيارته نقل الفريق البرجس إليهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ / طلال الخالد الأحمد الجابر الصباح ، واستمع وكيل وزارة الداخلية إلى شرح من قيادات الإدارة عن مهام القوات الخاصة ، واطلع على البرامج العلمية والميدانية الموضوعة حسب الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية لعموم البلاد في مواجهة الحالات الطارئة . وفي ختام جولته أعرب الفريق البرجس عن ارتياحه للروح المعنوية العالية والإصرار على الأداء المتميز ، مشدداً على أن التدريب المتواصل هوالعمود الفقري لرفع كفاءة رجال القوات الخاصة .