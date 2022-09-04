“العون المباشر” الكويتية ترسل قافلة مساعدات جديدة إلى السودان لدعم المتضررين من الأمطار والسيول

“العون المباشر” الكويتية ترسل قافلة مساعدات جديدة إلى السودان لدعم المتضررين من الأمطار والسيول

سيرت الكويت قافلة مساعدات جديدة للمتضررين من الأمطار والسيول بولاية (الجزيرة) وسط السودان تحتوي على أربعة أطنان من المساعدات الغذائية في وقت أعلن السودان ارتفاع عدد ضحايا الكارثة إلى 112 قتيلا.

وجاءت قافلة المساعدات عن طريق منظمة (العون المباشر) وبرعاية السفارة الكويتية في الخرطوم وهي موجهة لمنطقة (المناقل) بولاية (الجزيرة) إحدى أكثر المناطق تأثرا بالأمطار والسيول.

وتضمنت القافلة 70 سلة من المواد الغذائية يصل حجمها إلى أربعة أطنان.

وفي السياق قال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني في السودان عبدالجليل عبدالرحيم إن الأمطار والسيول خلفت 112 حالة وفاة وعشرات المصابين كاشفا عن انهيار نحو 85 ألف منزل من بينها 16 ألف منزل في ولاية (الجزيرة) وهي الأكثر تضررا.

من جهته أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة تؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء السودان.

وكان السودان قد أعلن منذ أيام حالة الاستنفار والطوارئ بشأن كوارث الأمطار والسيول والأضرار التي طالت البلاد.