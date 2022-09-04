القطري ناصر العطية يتوج بـ”رالي لبنان الدولي”

توج بطل الراليات القطري ناصر العطية اليوم الاحد ببطولة (رالي لبنان الدولي ال44) ضمن الجولة الخامسة من (بطولة الشرق الأوسط للراليات) التي ينظمها (النادي اللبناني للسيارات).

وتصدر العطية وملاحه الفرنسي باتريك بوميل على سيارة (فولسفاكن بولو جي تي آي) بطولة رالي لبنان للمرة الثانية بعد عام 2019 وبطلا للشرق الأوسط للمرة ال19 فيما احتل اللبناني باسل أبو حمدان وملاحه اللبناني فراس الياس المركز الثاني على سكودا فابيا وحقق اللبناني تامر غندور وملاحه اللبناني سليم جليلاتي على سكودا فابيا المركز الثالث.

وعن فئة الدفع الأمامي أحرز اللقب السائق اللبناني الياس الدهني لرالي لبنان وبطولة الشرق الأوسط وفي المجموعة “ن” أحرز اللبناني شادي فقيه وملاحه مواطنه سامر صفير اللقب على (ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9).

المتسابق الكويتي يوسف الظفيري

فيما أحرز المتسابق الكويتي يوسف الظفيري وملاحه اللبناني زياد بردويل الذي يشارك عن نادي (965 للمحركات) على سيارة (ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10) للمرة الأولى له في رالي لبنان المركز السابع في مجموعة “ن”.

وأعرب الظفيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بالمشاركة والتي ذكر أنه اكتسب منها خبرة جيدة.

وأضاف “كانت مشاركة ممتعة واستطعت في كل مرحلة أن أحقق وقتا أقصر من المرحلة السابقة”.

وتوجه بالشكر للهيئة العامة للرياضة ولرئيس نادي (965 للمحركات) الشيخ محمد خالد الجراح الصباح ونائب الرئيس الشيخ عذبي نايف الجابر الصباح على دعمهما مشيدا بدور بطل الراليات الكويتي مشاري الظفيري على إشرافه وإعداد الفريق.

وتم تتويج الفائزين في احتفال أقيم في الختام برعاية الرئيس اللبناني ميشال عون ممثلا بوزير السياحة وليد نصار وحضور رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة ايلي آصاف ومراقب الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) عمر زعرور ومندوبي الاتحاد الدولي.