أنقرة: وزيرة خارجية فرنسا تزور تركيا غدا لبحث عضوية الاتحاد الأوروبي

أعلنت أنقرة اليوم الأحد أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ستقوم بزيارة عمل إلى تركيا غدا يتوقع أن تركز على مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية الحالية بالإضافة إلى عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية التركية في بيان موجز إن كولونا ستزور تركيا في ال5 من سبتمبر الجاري مشيرة إلى أن الزيارة ستشهد محادثات حول العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا وفرنسا.

وتعثرت المفاوضات التي انطلقت في 2005 بشأن إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بسبب التوتر الشديد في بعض الأحيان مع بروكسل على ملفات عدة بالإضافة إلى مواقف لباريس بشأن رفض وجود أنقرة ضمن المنظومة الأوروبية.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة عدم ترك الجانب الدبلوماسي لتركيا وحدها في الحوار مع روسيا من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وحث ماكرون خلال اجتماع مع السفراء الفرنسيين في قصر الإليزيه الخميس الماضي على عدم ترك تركيا وحدها تحاور روسيا متسائلا “من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة في العالم التي تواصل الحديث مع روسيا؟”.

وتحاول تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ بداية الأزمة في أوكرانيا تسهيل الوساطة بين موسكو وكييف لكنها رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا.

وعلى صعيد آخر اعتمدت تركيا “عضوا مراقبا” في مجموعة دول الأنديز وهي إحدى المنظمات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتضم بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو إضافة إلى بعض الهيئات والمؤسسات.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن هذه الخطوة تندرج في إطار مساعي أنقرة لتطوير العلاقات مع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتطوير التعاون متعدد الأطراف مع دول المنطقة.

وأضاف البيان أن هذا القرار سيساهم في تعزيز الحوار السياسي بين تركيا ودول المنطقة وتعميق وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

وتسعى مجموعة دول الأنديز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بينها تعزيز تنمية اقتصادية وسياسية متوازنة ومستقلة عبر الوحدة الإقليمية وتسهيل مشاركة الدول الأعضاء في عملية التكامل الإقليمي بغية تشكيل تدريجي لسوق مشتركة لأمريكا اللاتينية.