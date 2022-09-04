“جمعية النزاهة” تشيد بخطوة وزارة الداخلية بتمكين “متهمين” من الترشح لانتخابات (أمة 2022)

أشادت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية اليوم الأحد بالخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية بانتقال ادارة شؤون الانتخابات الى السجن لتمكين عدد من “المتهمين” بالترشح وتقييد أنفسهم خلال فترة التسجيل لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022).

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية محمد العتيبي في تصريح صحفي انها “خطوة بالاتجاه الصحيح إذ تعطي انطباعا ايجابيا باحترام دولة الكويت لحقوق المواطنين السياسية” مبينا “اننا بدولة قانون ومؤسسات وتؤكد القاعدة القانونية (المتهم بريء حتى تثبت ادانته)”.

وأشار إلى دور الجمعية بمتابعة كل ما يتعلق بالنزاهة والشفافية بمختلف الجهات والتعامل معها بصورة مهنية إيمانا بأن المجتمع يشكل اهمية في دعم القطاع العام واصلاحه حتى ينعكس على سمعة الكويت.

وذكر ان الجمعية تعرب عن شكرها لوزارة الداخلية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح والقطاعات كافة الذين يبذلون جهدا كبيرا لإنجاح العرس الديمقراطي.