الرئيس المصري يشيد ب”الخصوصية الاستراتيجية” للعلاقات مع السعودية

الرئيس المصري يشيد ب”الخصوصية الاستراتيجية” للعلاقات مع السعودية

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بالخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من “ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها”.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية السعودي أكد من جانبه عمق “العلاقات التاريخية” التي تجمع بين الجانبين وحرص السعودية على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي الثنائي على مختلف الأصعدة.

كما أكد أهمية “مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الاقليمية والدولية”.

وأشار البيان في هذا السياق إلى “الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها”.

وتناول اللقاء مناقشة علاقات التعاون الثنائي وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.