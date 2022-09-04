عمدة لندن يحث الحكومة البريطانية على تخصيص “حزمة من الدعم على غرار الجائحة” في الشتاء

عمدة لندن يحث الحكومة البريطانية على تخصيص “حزمة من الدعم على غرار الجائحة” في الشتاء

حث عمدة لندن صادق خان الحكومة البريطانية على تخصيص “حزمة من الدعم على غرار الجائحة” لمعالجة التفاوتات المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة بالمملكة المتحدة.

وأضاف “الدليل واضح: تفاقمت التفاوتات المالية في مدينتنا بسبب الجائحة” ، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأحد.

وتابع “لمنع تزايد هذه التفاوتات ومساعدة سكان لندن، أصحاب الدخول المنخفضة على البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، نحتاج إلى حزمة من دعم الرعاية الاجتماعية، على غرار الجائحة من الحكومة”.

وفي مقابلة مع صحيفة “الاندبندنت”، قال عمدة لندن، وهو عضو بحزب (العمال) إن أي مرشح من حزب المحافظين، يصبح رئيس الوزراء المقبل، يحتاج إلى فهم حجم التدخل المطلوب.

وأضاف “هذا يعني تقديم حزمة دعم للرعاية الاجتماعية على غرار الجائحة، على الفور، تستهدف بشكل مباشر أصحاب الدخول المنخفضة، لمساعدتهم على البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء”.