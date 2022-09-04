32 مرشحا ومرشحة في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022)

32 مرشحا ومرشحة في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022)

تقدم 32 مرشحا ومرشحة اليوم الأحد إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في سابع أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في ال29 من سبتمبر الحالي ليصبح العدد الاجمالي 321 مرشحا ومرشحة.

وبلغ عدد المرشحين الذكور 29 مرشحا فيما بلغ عدد المرشحات الإناث ثلاث مرشحات من اجمالي المتقدمين بطلبات الترشح في اليوم السابع من فتح باب الترشح للانتخابات.

وبذلك اصبح اجمالي عدد المرشحين الذكور 301 مرشحا واجمالي عدد المرشحات الإناث 21 مرشحة واجمالي عدد المتنازلين واحد حتى نهاية اليوم السابع من فتح باب الترشح للانتخابات .

وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم السابع لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي: –

الدائرة الأولى ثلاثة مرشحين (3 ذكور) وهم:

ابراهيم عبدالله الخميس – علي احمد دشتي – مبارك شليق العتيبي.

الدائرة الثانية ثلاثة مرشحين ومرشحات (1 ذكور – 2 إناث) وهم: امل حاتم الحربي – فاطمة حسين غلوم – فهد عبدالعزيز المسعود.

الدائرة الثالثة ثلاثة مرشحين (ذكور) وهم: احمد محمود حسن – جراح خالد الفوزان – عمار محمد العجمي.

الدائرة الرابعة 13 مرشحا (ذكور) وهم: انور عراك الظفيري – حماد محمد العجمي – سعد هجرس الرشيدي – سلطان غالب الديحاني – شعيب شباب المويزري – عبدالرضا سيد محمد الموسوي – عبيد محمد المطيري – فرج عبدالله الخضري – فرز محمد الديحاني – فهد مساعد الهطلاني – متعب عايد الذايدي – محمد فهد الديحاني – محمد هايف المطيري.

الدائرة الخامسة 10 مرشحين ومرشحات (9 ذكور – 1 إناث) وهم: ايوب يوسف حسين – براك مبارك العازمي – حسين براك الدوسري – حماد مناحي الدوسري – حيدر صادق حسن – سعود ناصر الطامي – فوزي صقر الصقر – مبارك فيصل الفضلي – ناصر عبدالمحسن المري – نجاه صالح البحراني.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت الاثنين الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الحالي.