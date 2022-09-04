المضبوطات

جمارك الكويت: ضبط 40 كيلو من بودرة اللاريكا المخدره في الجمرك الجوي

4 سبتمبر، 2022
0 44 أقل من دقيقة

كشف مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بأن رجال الجمارك في ادارة الجمرك الجوى استطاعو ضبط كمية كبيره من المواد المخدره ويقدر وزنها نحو 40 كيلو وهي عباره عن بودرة اللاريكا المخدره في شحنة قادمه من إحدى الدول الآسيوية ظاهرها بضاعه كانت موضحه بالمستندات انها (مكملات غذائية) والحقيقه هي ملغمه فى بودرة اللاريكا المخدره

واكد الفهد بأننا مستمرين في تطوير المنظومة الجمركيه وتدريب الموظفين على اعلى المستويات وسنضرب بيد من حديد ولن نسمح لمن تسول له نفسه العبث في امن البلاد

وأشاد بالتعاون بين جميع الاقسام الجمركية في ادارة الجمرك الجوى وبالتعاون مع وزارة الداخليه ممثله في ادارة مكافحة المخدرات لضبط المتهمين

المصدر
جمارك الكويت
الوسوم
4 سبتمبر، 2022
0 44 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الصحة توضح رفض طلب تعيين طبيب أوروبي خلال فترة التقييم

4 سبتمبر، 2022

32 مرشحا ومرشحة في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022)

4 سبتمبر، 2022

قوة الإطفاء: الفريق المكراد استقبل نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية

4 سبتمبر، 2022

الائتمان: يطلق خدمة الفرع الذكي “تم”

4 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى