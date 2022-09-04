جمارك الكويت: ضبط 40 كيلو من بودرة اللاريكا المخدره في الجمرك الجوي

كشف مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بأن رجال الجمارك في ادارة الجمرك الجوى استطاعو ضبط كمية كبيره من المواد المخدره ويقدر وزنها نحو 40 كيلو وهي عباره عن بودرة اللاريكا المخدره في شحنة قادمه من إحدى الدول الآسيوية ظاهرها بضاعه كانت موضحه بالمستندات انها (مكملات غذائية) والحقيقه هي ملغمه فى بودرة اللاريكا المخدره

واكد الفهد بأننا مستمرين في تطوير المنظومة الجمركيه وتدريب الموظفين على اعلى المستويات وسنضرب بيد من حديد ولن نسمح لمن تسول له نفسه العبث في امن البلاد

وأشاد بالتعاون بين جميع الاقسام الجمركية في ادارة الجمرك الجوى وبالتعاون مع وزارة الداخليه ممثله في ادارة مكافحة المخدرات لضبط المتهمين