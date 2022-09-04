بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 43.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 9ر43 نقطة ليبلغ مستوى 49ر7600 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 57ر0 في المئة.

وتم تداول 19ر140 مليون سهم عبر 8743 صفقة نقدية بقيمة 8ر34 مليون دينار (نحو 4ر105 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر30 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5777 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 في المئة من خلال تداول 14ر83 مليون سهم عبر 4390 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 مليون دينار (نحو 3ر26 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر50 نقطة ليبلغ مستوى 76ر8476 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 59ر0 في المئة من خلال تداول 57 مليون سهم عبر 4353 صفقة بقيمة 26 مليون دينار (نحو 7ر78 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر26 نقطة ليبلغ مستوى 83ر6038 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 في المئة من خلال تداول 14ر59 مليون سهم عبر 2881 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 مليون دينار (نحو 8ر21 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (ميدان) و(السورية) و(مدار) و(التخصيص) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (أجيليتي) و(بيتك) و(صناعات) و(وطني) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (رمال) و(منشآت) و(المعدات) و(كويتية) من الأكثر انخفاضا.