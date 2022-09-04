البلدية: غلق 51 سرداب مستغل في غير الغرض المرخص له حصيلة الكشف على السراديب بعد مرور أربعة اسابيع للحملة

اعلنت بلدية الكويت بأن حصيلة حملة الكشف على السراديب المستغلة تجاريا في المباني، ومخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية التي جاءت في إطار الحملة التي أطلقتها بلدية الكويت بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام البلدية المهندس.أحمد المنفوحي بالتعاون مع قوة الاطفاء العام ووزارة الداخلية والجهات المعنية في جميع المحافظات لمنع استخدام السراديب كمخازن او محال بالمخالفة للوائح والنظم في لائحتي البناء وتراخيص المحلات وكذلك لائحة المحلات المقلقة للراحة و خطورة تلك المخالفات على الأرواح والممتلكات في حال استخدامها في غير الأغراض المرخصة من أجلها او ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية .

واسفرت الجولات التفتيشية لفرق البلدية الست خلال الاسبوع الرابع في جميع المحافظات على مستوى البلاد عن تحرير 78 مخالفة وإنذار، تحرير 51 أمر غلق لسراديب مخالفة وإخلاء 17 سرداب فضلا عن عمل 43 بلوك لقسائم مخالفة حتى يتم إزالة أسباب المخالفات إلى جانب رفع 3 بلوك لعقارات لإزالة أسباب المخالفة.

وفي هذا السياق أكدت البلدية على مواصلة تكثيف الجولات الميدانية من قبل الفرق الميدانية في جميع المحافظات لتفعيل دورها الرقابي وللتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية، لافتة إلى تواصل عمليات الرصد والحصر للسراديب المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها بما فيها غلق السراديب المستغلة تجاريا وتحميل المخالفين المسئولية القانونية.