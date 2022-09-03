صورة أرشيفية

اشتعال حرائق الغابات مجددا في أعلى جبل في ألمانيا وإجلاء السكان منه

3 سبتمبر، 2022
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اندلع حريق غابات مجددا في قمة جبل “بروكين” أعلى جبال ألمانيا في منطقة هارتس.

وتم إجلاء المتواجدين بالمنطقة الجبلية المحببة سياحيا. اندلع الحريق في غابات قمة الجبل التي يصل ارتفاعها إلى 1141 مترا في منطقة هارتس، وتم إخلاء الهضبة الجبلية المشهورة بالسياحة من المتواجدين.

وقالت المتحدثة باسم مدينة فيرنيجيرودي إن المتنزهين والمتجولين سينقلون بالحافلات إلى أماكن آمنة نظرا لوجود دخان كثيف بالمنطقة، مشيرة إلى أن عملية الإخلاء ستستمر حتى المساء.

يوجد على القمة فندق ومحطة سكك حديدية تعرف بضيق ممراتها.

وأعلن مجلس المدينة عند المساء أن النيران لم يتم السيطرة عليها حتى الآن.

وأضاف أن فرق الإطفاء واجهت مشاكل في أعمالها بسبب عدم إمكانية مرور معدات الإطفاء عبر الممرات الضيقة، ولم يكتمل تجميع القوات بعد.

وتوجد حاليا طائرة مروحية لمكافحة الحرائق تابعة لشرطة ولاية سكسونيا-أنهالت لدعم خدمات المطافئ.

وقالت المتحدثة باسم مدينة فيرنيجرودي، أريان هوفمان، إنه تم طلب طائرتين مروحيتين أخريين من ولاية سكسونيا السفلى والشرطة الاتحادية.

وحسب المتحدثة لا يعرف حجم المنطقة التي تستعر فيها الحرائق، وأضافت أنه “تم رصد العديد من الأماكن المشتعلة جوا”.

المصدر
د ب أ
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3 سبتمبر، 2022
0 13 دقيقة واحدة

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