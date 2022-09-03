وزارة الصحة

الصحة: بدء خدمة توصيل بطاقات عافية 3 لشريحة المتقاعدين من أصحاب الإعاقات الشديدة اعتبارا من الثلاثاء المقبل

3 سبتمبر، 2022
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أعلنت وزارة الصحة عن البدء بخدمة توصيل بطاقات عافية 3 للمتقاعدين من أصحاب الإعاقات الشديدة، وغير القادرين على استلام البطاقات من المراكز المخصصة، إلى مكان اقامتهم مجانا، تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة أ. د. خالد السعيد بالتيسير على هذه الشريحة، وبالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين، وهي الشركة المنفذة لبرنامج عافية، وذلك إعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 سبتمبر 2022، على أن يستمر العمل بها طول فترة سريان العقد.

وأوضحت الوزارة أن الحصول على الخدمة يتطلب الاتصال بمركز الاتصال الخاص بمجموعة الخليج للتأمين على الرقم 1811110 لتسجيل البيانات وتحديد موعد التوصيل.

المصدر
وزارة الصحة
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3 سبتمبر، 2022
0 29 أقل من دقيقة

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