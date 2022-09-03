محطة زابوريجيا النووية

وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا الأوكرانية تفقد الاتصال بخط الكهرباء

3 سبتمبر، 2022
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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت إن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية فقدت الاتصال مرة أخرى بآخر خط كهرباء خارجي رئيسي، لكنها تواصل إمداد الشبكة بالكهرباء عبر خط احتياطي.

وأضافت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الموظفين الأوكرانيين بالمحطة أبلغوا خبراء الوكالة الموجودين هناك حاليا بأن رابع خط للكهرباء في الموقع، وهو بطاقة 750 كيلوفولت، تعطل بعد توقف الثلاثة الآخرين في وقت سابق.

لكن خبراء الوكالة علموا أيضا أن خطا احتياطيا يربط المنشأة بمحطة طاقة حرارية قريبة لا يزال ينقل الكهرباء إلى الشبكة الخارجية. وأضافوا أن هذا الخط الاحتياطي يمكن أن يوفر أيضا طاقة احتياطية للمحطة إذا لزم الأمر.

المصدر
رويترز
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3 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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