أردوغان يحذر اليونان من دفع ” ثمن باهظ” لانتهاكات المجال الجوى لبحر إيجه

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان اليوم السبت من أنها ستدفع “ثمنا باهظا” إذا استمرت في الانتهاكات المزعومة للمجال الجوي لبحر إيجه الذي يفصل بين الدولتين الجارتين العضوتين فى حلف شمال الأطلسى / ناتو / .

وقال أردوغان في معرض لأنظمة الدفاع في إقليم سامسون المطل على البحر الأسود: ” مهلا أيتها اليونان ، ألق نظرة على التاريخ… إذا ذهبت بعيدًا بصورة تفوق الحد ، فسيكون الثمن باهظًا”.

وكان أردوغان يشير إلى المزاعم التركية بأن اليونان استهدفت مؤخرًا المقاتلات التركية بنظامها للدفاع الجوي طراز إس – 300 .

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية من بين وكالات أنباء أخرى فى الأسبوع الماضي ، نقلا عن وزارة الدفاع التركية فى أنقرة ، أن الطائرات التركية التي كانت تحلق في المجال الجوي الدولي تعرضت “لمضايقات” من جانب نظام الدفاع اليوناني الموجود على جزيرة كريت .

وترفض أثينا هذه المزاعم.

ووصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى بسبب سلسلة من الخلافات، أهمها الاتهام المتبادل بأن كلا منهما ينتهك المجال الجوي للآخر.

وتزعم تركيا أيضا أن اليونان تسلح جزرها بشكل غير قانوني في شرق بحر إيجه، وهو أمر محظور بموجب معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس لعام 1947.