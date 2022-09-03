صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تهنئة الى رئيس الارجنتين ونائبته بسلامتها من محاولة اغتيال فاشلة

3 سبتمبر، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي تهنئة إلى فخامة الرئيس ألبيرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة وإلى سعادة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة عبر فيهما سموه حفظه الله عن تهانيه بسلامة سعادة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين إثر تعرضها لمحاولة إغتيال فاشلة معربا سموه رعاه الله عن الاستنكار والإدانة الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية ومتمنيا سموه حفظه الله لفخامته ولسعادتها السلامة الدائمة وموفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد لهما في خدمة بلدهم الصديق.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتي تهنئة إلى فخامة الرئيس ألبيرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة وإلى سعادة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة ضمنهما سموه خالص تهانيه بسلامة سعادة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين إثر تعرضها لمحاولة إغتيال فاشلة راجيا سموه لفخامته ولسعادتها وافر الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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3 سبتمبر، 2022
0 9 دقيقة واحدة

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