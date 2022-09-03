سفارة الكويت في واشنطن تحذر من جهات مشبوهة تدعي بأنها تمثل القسم القنصلي في السفارة

تود سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن تسترعي إنتباه المواطنين الكرام إلى قيام جهات مشبوهة بالادعاء بأنهم يمثلون القسم القنصلي في سفارة دولة الكويت في واشنطن، ويطلبون من بعض المواطنين الكويتيين دفع مبالغ مالية نظير خدمات قنصلية أو اكاديمية، كتسجيل الطلبة في الجامعات الأمريكية أو تصديق الشهادات وغيرها، وتؤكد السفارة على أنها لا تقوم بالتواصل مع المواطنين الكرام سواء عن طريق الإتصال أو الرسائل الإلكترونية لطلب مبالغ مالية بأي شكل من الأشكال.

وترجو السفارة عدم التجاوب مع هذه الاتصالات والرسائل وعدم دفع مبالغ أو المشاركة بأية معلومات أو أوراق رسمية، كصور جوازات السفر، صور البطاقات المدنية، شهادات أكاديمية أو أية إثباتات شخصية أخرى، وتؤكد السفارة على ضرورة إبلاغ الشؤون القنصلية في وزارة خارجية دولة الكويت في حال تلقيهم مثل هذه الاتصالات، والتواصل مع السفارة في واشنطن على هاتف الطوارئ +12022620758.

كما تؤكد السفارة على إنها تحتفظ بحقها في إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أية جهات أو أفراد ممن يدعون أنهم من منتسبي السفارة أو يمثلونها دون وجه حق.