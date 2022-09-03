وزارة الخارجية الكويتية

الخارجية: السفارة الكويتية في مصر تتابع ومنذ اللحظات الأولى حالة المواطن الكويتي الذي تعرض للإعتداء في القاهرة

3 سبتمبر، 2022
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‏أكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية غانم صقر الغانم بأن السفارة تتابع ومنذ اللحظات الأولى حالة المواطن الكويتي الذي تعرض للإعتداء في القاهرة، وضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة له، إضافة إلى متابعتها لمجريات التحقيق الذي تجريه السلطات المعنية مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد الحادث.

وأكد الغانم بأن حالة المواطن الكويتي مستقرة ولله الحمد ومن المحتمل مغادرته المستشفى في وقت لاحق اليوم السبت، مشيداً بجهود السلطات الأمنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وسرعة ضبطها للجناة وتقديمهم للعدالة وتعاونها مع السفارة .

المصدر
كونا
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3 سبتمبر، 2022
0 745 أقل من دقيقة

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