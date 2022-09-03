الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان يبلغ بوتين أن تركيا يمكن أن تلعب دور الوسيط في أزمة محطة زابوريجيا

3 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

قالت الرئاسة التركية اليوم السبت إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أن بلده يمكن أن يلعب دور الوسيط فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

وأضافت أن الرئيسان ناقشا التطورات المتعلقة بصادرات القمح الأوكرانية وعبرا عن عزمهما مواصلة تشييد محطة أكويو النووية في تركيا وفقا للخطط المحددة.

وتابعت أن أردوغان وبوتين اتفقا على مناقشة التفاصيل عندما يجتمعان في سمرقند في أوزبكستان في قمة تعقد يومي 15 و16 سبتمبر أيلول.

المصدر
رويترز
الوسوم
3 سبتمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مئات الروس يودعون غورباتشوف وبوتين يغيب عن الجنازة

3 سبتمبر، 2022

واشنطن تعلن عن مبيعات أسلحة جديدة الى تايوان وتثير غضب الصين

3 سبتمبر، 2022

الإدارة الأمريكية تصدر إشعارا بالاستمرار بالرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية

3 سبتمبر، 2022

الهند تدشن أول حاملة طائرات محلية الصنع قادرة على حمل 30 مقاتلة

2 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى