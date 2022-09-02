الإدارة الأمريكية تصدر إشعارا بالاستمرار بالرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية

أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة اليوم الجمعة اتخاذ قرار الاستمرار بتطبيق الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على البضائع الصينية وذلك وفقا لطلب “ممثلي الصناعات المحلية المستفيدة” من تلك التعريفات.

وقال المكتب التابع لمكتب الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض في بيان إن “ممثلي الصناعات المحلية المستفيدة من إجراءات الرسوم الجمركية في القسم 301 من التحقيق في قوانين الصين وسياساتها وممارساتها المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار طلبوا استمرار تلك التعريفات”.

وأوضح أنه وفقا لذلك “لم تنته التعريفات في تواريخ الذكرى السنوية لأربع سنوات” وسيستمر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بفرضها على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي.

وذكر بأنه بدأ في مايو 2022 “العملية القانونية التي مدتها أربع سنوات بإخطار ممثلي الصناعات المحلية التي تستفيد من إجراءات التعريفة بإمكانية إنهاء تلك الإجراءات وإتاحة الفرصة للممثلين لطلب الاستمرار ونظرا لاستلام طلبات الاستمرار لم يتم إنهاء إجراءات الرسوم وسيقوم بمراجعة إجراءات تطبيق الرسوم”.

وسبق أن أصدر مسؤولون في الإدارة الأمريكية عدة تصريحات بهذا الشأن كان آخرها لمنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي الذي قال أواخر شهر يوليو الماضي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان بصدد “مراجعة الرسوم الجمركية المطبقة (على الصين) للتأكد من تماشيها مع أولوياتنا الاقتصادية الاستراتيجية وخدمتها لمصالحنا الوطنية الفضلى إلا أنه لم يتخذ قرارا (بهذا الشأن) بعد”.