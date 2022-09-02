القادسية يفوز على الفحيحيل وتعادل الجهراء وكاظمة ضمن الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم

فاز نادي القادسية اليوم الجمعة على نظيره الفحيحيل بهدف مقابل لا شيء فيما تعادل ناديا الجهراء وكاظمة بهدف لكل منهما في ختام منافسات الجولة الثانية للدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين) للموسم الكروي (2022 – 2023).

وفي المباراة الاولى التي أقيمت على استاد نادي كاظمة تمكن القادسية من تسجيل هدف الفوز الوحيد عبر محترفه سيدرك هنري بالدقيقة ال30 من زمن المباراة ليقود فريقه لفوز صعب وثمين مكن ناديه من تصدر البطولة برصيد 6 نقاط من فوزين متتالين.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب الجهراء تقدم المضيف الجهراء بهدف مبكر سجله محترفه الغاني أساكا في الدقيقة ال12 من مجريات المباراة اثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء الا ان محترف كاظمة الجزائري عماد الدين عزي سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع الفريقان رصيدهما الى اربع نقاط.

وتتواصل البطولة باقامة مباريات الجولة الثالثة والتي تبدأ الخميس المقبل وتستمر حتى السبت الذي يليه وتتضمن اقامة خمس مواجهات تجمع كلا من السالمية والساحل والنصر والفحيحيل والتضامن والجهراء والقادسية وكاظمة اضافة لقمة هذه الجولة والتي تجمع حامل اللقب الكويت مع نظيره العربي.