الهند تدشن أول حاملة طائرات محلية الصنع قادرة على حمل 30 مقاتلة

الهند تدشن أول حاملة طائرات محلية الصنع قادرة على حمل 30 مقاتلة

2 سبتمبر، 2022
0 36 دقيقة واحدة

دشنت الهند اليوم الجمعة أول حاملة طائرات محلية الصنع قادرة على حمل 30 طائرة مقاتلة وطاقم مكون من 1600 فرد.

وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في كلمته خلال حفل تدشين حاملة طائرات (أي.إن.إس فيكرانت) بمدينة (كوشين) جنوبي البلاد إن “(فيكرانت) ليست مجرد سفينة حربية بل دليل على العمل الجاد والموهبة والالتزام باعتماد الهند على نفسها”.

وأضاف أن الهند بهذا الإنجاز انضمت إلى مصاف نخبة من الدول القادرة على تصنيع حاملة طائرات ضخمة بتكنولوجيا محلية “ما يملأ البلاد بثقة جديدة تساعدها على مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي”.

واكد أن حكومته “تعمل في كل اتجاه لمواجهة هذه التحديات” من خلال زيادة ميزانية القوات البحرية ورفع قدراتها.

وصممت البحرية الهندية الحاملة الجديدة (فيكرانت) بطول 262 مترا ووزن 47400 طن بقيمة تقدر بنحو 5ر2 مليار دولار أمريكي.

المصدر
كونا
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2 سبتمبر، 2022
0 36 دقيقة واحدة

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