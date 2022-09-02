الملكة اليزابيث

الملكة إليزابيث تغيب عن مهرجان في اسكتلندا لأول مرة منذ توليها العرش

2 سبتمبر، 2022
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لن تحضر الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، التي تعاني من مشاكل في الحركة، مهرجان بريمار هايلاند في اسكتلندا، وهي المرة الأولى التي تغيب فيها عن الحدث منذ توليها العرش قبل 70 عاما.

وقال مصدر في قصر باكنجهام اليوم الجمعة إن القرار اتخذ مراعاة لراحة الملكة (96 عاما)، مضيفا أن الأمير تشارلز، ولي العهد، سيحضر الحدث حسبما هو مقرر.

واضطرت الملكة إلى تقليص ظهورها في المناسبات العامة في الأشهر الماضية بسبب صحتها. وأمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب مرض غير محدد.

ويوم الأربعاء، قال متحدث باسم القصر إن إليزابيث ستكلف رئيس وزراء بريطانيا الجديد بتشكيل الحكومة في مقر إقامتها بقلعة بالمورال في اسكتلندا بدلا من قصر باكنجهام في لندن، مشيرا إلى المشاكل التي تعاني منها في الحركة.

ومهرجان بريمار هو احتفال للألعاب والرياضات والرقص الاسكتلندي التقليدي يعقد بانتظام بحضور ملك بريطانيا وأفراد من العائلة الملكية منذ عام 1848.

المصدر
رويترز
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2 سبتمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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