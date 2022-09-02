مجموعة السبع ستفرض “بصورة عاجلة” سقفا على سعر النفط الروسي

أعلنت مجموعة السبع أنها ستفرض “بصورة عاجلة” سقفا على سعر النفط الروسي داعية “ائتلافا واسعا” من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء، في إعلان صدر الجمعة.

وكتب وزراء مالية الدول السبع في الإعلان أن “سقف الأسعار سيحدد عند مستوى مبني على سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ” مؤكدة أن الأسعار في المستقبل “ستحدد علنا بصورة واضحة وشفافة”.

وكان الكرملين قد حذر اليوم الجمعة بأن فرض سقف لسعر بيع النفط الروسي “سيزعزع استقرار” السوق النفطية، ردا على درس الدول الغربية هذا الإجراء في سياق العقوبات المفروضة على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “يمكننا التأكيد بثقة على أمر، وهو أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بصورة كبيرة”.

وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف مسائل الطاقة ألكسندر نوفاك الخميس بأن روسيا ستتوقف عن بيع النفط إلى الدول التي ستطبق هذا الإجراء.

وقال بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية “في ما يتعلق بالقيود على الأسعار … سنتوقف بكل بساطة عن تسليم النفط أو المنتجات النفطية إلى الشركات أو الدول التي تفرض مثل هذه القيود”.

واعتبر أن فرض سقف سيكون أمرا “عبثيا تماما” وسيتسبب بزعزعة استقرار السوق، و”سيكون المستهلكون الأوروبيون والأميركيون أول من يدفع ثمنه”.