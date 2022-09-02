تنازل مرشح واحد في الدائرة الأولى عن خوض انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022)

تنازل مرشح واحد في الدائرة الأولى عن خوض انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022)

تقدم مرشح واحد إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الجمعة بطلب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في 29 سبتمبر الجاري.

وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الأولى المرشح علي عبدالمحسن السلمان ليكون المتنازل الأول منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في 29 أغسطس الماضي.

ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).

وبذلك يصبح العدد الإجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب التسجيل 273 مرشحا ومرشحة (256 ذكورا – 17 إناثا) بعد تقديم 10 مرشحين (8 ذكور – 2 إناث) طلبات الترشح اليوم الجمعة.