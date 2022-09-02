الغيص: الاستثمار في مجال الطاقة يضمن استقرار الأسواق

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص أهمية الاستثمار في مجال الطاقة لضمان استقرار الأسواق “خصوصا أن العالم يشهد اليوم الآثار الناجمة من النقص المزمن للاستثمارات”.

وقال الغيص في كلمة خلال جلسة (أمن الطاقة) ضمن اجتماع وزراء الطاقة الذي انعقد اليوم الجمعة في (بالي) بإندونيسيا تحت مظلة اجتماعات مجموعة العشرين وتلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منها إن أبحاث منظمة (أوبك) تقدر بأن القطاع النفطي في جميع مراحله الإنتاجية بحاجة إلى استثمارات تقدر بأكثر من 12 تريليون دولار حتى عام 2045 لضمان إمدادات كافية في المستقبل لتلبية النمو المتوقع في الطلب على النفط.

ولفت إلى أهمية اتباع نهج شامل يتضمن جميع أنواع مصادر الطاقة والتقنيات لضمان أن يكون تحول الطاقة نحو طاقة موثوقة وميسورةالتكلفة للجميع.

واستحضر الغيص دورة عام 2020 لمجموعة العشرين تحت قيادة المملكة العربية السعودية العضو المؤسس والمهم في منظمة (أوبك) الذي شهدت لحظات تاريخية من الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) وشركائهم في اتفاقية (أوبك بلس) ونتجت عنها قرارات حاسمة وتاريخية لمعالجة حالة عدم الاستقرار الناتجة من جائحة كورونا.

يذكر أن الغيص التقى على هامش الاجتماع الوزاري عددا من الوزراء والمسؤولين مثل وزير الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا عارفينتشرف و مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون وأمين عام منتدى الطاقة الدولي جوزف ماكمونجل ونائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك.