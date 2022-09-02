سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس روسيا الاتحادية بوفاة غورباتشوف

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس روسيا الاتحادية بوفاة غورباتشوف

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فخامة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف راجيا سموه رعاه الله لأسرته وذويه جميل الصبر.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فخامة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف متمنيا سموه حفظه الله لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.

كما بعث سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.