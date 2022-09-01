الدوري الإنكليزي: سانشو يهدي يونايتد فوزه الثالث توالياً

أهدى جايدون سانشو فريقه مانشستر يونايتد فوزه الثالث توالياً، وذلك بتسجيله هدف المباراة الوحيد على أرض ليستر سيتي الخميس في المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبعد خسارتين محبطتين مطلع الموسم أمام برايتون (1-2) وبرنتفورد (صفر-4)، تغلب يونايتد على غريمه ليفربول (2-1) ثم عاد بالنقاط من ارض ساوثمبتون (1-صفر) قبل أن يكرر الخميس النتيجة ذاتها على أرض الجريح ليستر الذي بقي متذيلاً الترتيب بنقطة يتيمة من خمس مباريات.

ومرة أخرى، أبقى المدرب الجديد ليونايتد الهولندي إريك تن هاغ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء قبل أن يدخله في الدقيقة 68، بعد قرابة 10 دقائق على زجه بالوافد الجديد البرازيلي كازيميرو.

ومع وصول فترة الانتقالات الصيفية الى نهايتها الخميس، يبدو أن تن هاغ تمكن من تحقيق مبتغاه بالابقاء على رونالدو في يونايتد رغم رغبته شخصياً بالرحيل الى فريق مشارك في دوري الأبطال.

وفي اليوم الذي حسم فيه رسمياً ضم البرازيلي أنتوني من أياكس الهولندي واستعارة الحارس الدولي السلوفاكي مارتن دوبرافكا من منافسه المحلي نيوكاسل ليرتفع عدد القادمين الجدد الى ستة، حسم يونايتد نقطته التاسعة للموسم عن جدارة بعدما كان الطرف الأفضل طيلة شوطي اللقاء.

لكنه لم يترجم هذه الفرص واكتفى بهدف وحيد سجله سانشو في الدقيقة 23 بعد تمريرة من ماركوس راشفورد، مسجلاً هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم بعد الأول ضد ليفربول.

وهذا الهدف كان كافياً للصعود بيونايتد الى المركز الخامس بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر الذي سيحل ضيفاً على “الشياطين الحمر” الأحد في المرحلة السادسة في مباراة تشكل اختباراً حقيقياً لمدة صحوة رجال تن هاغ ضد منافس فاز حتى الآن بجميع مبارياته.