شولتس يرفض الاستغناء بالكامل عن الغاز الروسي

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه للاستغناء بالكامل عن الغاز الروسي، رغم حرب أوكرانيا وعمليات التوريد التي لا يمكن الاعتماد عليها.

وخلال حوار مع مواطنين في مدينة إيسن غربي ألمانيا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس:” لن نفعل ذلك من تلقاء أنفسنا، وأعتبر هذا الأمر غير مسؤول”.

في الوقت نفسه، قال شولتس إن بلاده مستعدة بشكل جيد يجعلها قادرة على التعامل مع كل رد فعل معاكس ،في حال أقدمت روسيا نفسها على إغلاق صنبور الغاز ” حتى لو كان الأمر شديد الضيق تماما، فإننا سنجتاز الشتاء على الأرجح”.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الاستغناء عن البقية الأخيرة من الغاز القادم من روسيا سيصعب الموقف في ألمانيا بلا داعٍ.

وبالرغم من ذلك، طالب شولتس الحكومة الألمانية بالعمل بشكل دؤوب من أجل توسيع نطاق البدائل، وقال إن من ذلك على سبيل المثال استيراد الغاز المسال عبر المحطتين في مدينتي برونسبوتل ولوبمين بالإضافة إلى التعاون مع دول في جنوب أوروبا مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

كان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك صرح في وقت سابق من اليوم بأن بلاده لن تعتمد في الشتاء المقبل على الغاز الروسي القادم عبر خط نورد ستريم 1.

وقال نائب المستشار الألماني :” لا ينبغي أن نبني على قدوم الغاز عبر خط نورد ستريم 1 خلال الشتاء”، وأردف:” إذا جاء شيء ما فإنه بالتأكيد سيعمل على تهدئة سوق الغاز بطبيعة الحال”.

كانت روسيا قد خفضت مؤخرا امدادات الغاز إلى اوروبا بصفة عامة ردا على العقوبات التي تم فرضها عليها بسبب غزو أوكرانيا.

ومنذ صباح أمس الأربعاء أوقفت روسيا امدادات شحنات الغاز إلى ألمانيا من خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق. وعزت شركة غازبروم الروسية فترة التوقف المقدر لها حتى غد الجمعة، إلى أسباب تقنية، غير أن هناك خبراء يتشككون في صحة هذه الأسباب فعليا.