الوكالة الأوروبية للأدوية ترخّص للقاحي فايزر وموديرنا المضادّين لأوميكرون

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس على استخدام نسختين من لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا معدّلتين للتصدّي للمتحوّرة أوميكرون من فيروس كوفيد-19، في خطوة ترمي لاستخدامهما في جرعة معزّزة هذا الشتاء للحؤول دون تفشّي موجة وبائية جديدة.

وقالت الوكالة ومقرّها في أمستردام إنّ هاتين النسختين من اللّقاحين تستهدفان “المتحورة أوميكرون بي-إيه.1 بالإضافة إلى السلالة الأصلية” من فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في 2019.

وأضافت أنّ الأشخاص الذين سيكون بمقدورهم تلقّي جرعة من أحد هذين اللقاحين هم من تزيد أعمارهم عن 12 عاماً وتلقّوا جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللّقاحات الأولية المضادّة لكوفيد-19.

وهاتان النسختان تمّ تعديلهما انطلاقاً من كوميرناتي وسبايكفاكس، اللقاحين الأصليين اللذين طوّرتهما فايزر/بايونتيك وموديرنا على التوالي.

ومع ذلك، فإنّ هاتين النسختين الجديدتين لا تستهدفان متحورتي أوميكرون “بي إيه.4″ وبي إيه.5” اللتين ظهرتا في الأشهر الأخيرة وأصبحتا مهيمنتين في العالم.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قالت مؤخراً إنّها تعتزم الموافقة “اعتباراً من الخريف” على نسخ أخرى معدلة تستهدف هاتين المتحورتين الفرعيّتين.

وفي كندا، وافقت السلطات الصحية الخميس على النسخة المعدلة من لقاح موديرنا المضادة للمتحورة أوميكرون.

وقال الدكتور هوارد نجو، نائب رئيس هيئة الصحة العامة الفدرالية، خلال مؤتمر صحافي إنّ كندا اشترت 12 مليون جرعة من هذا اللّقاح الجديد وهي تأمل أن تتمكن من بدء استخدامه في حملة تطعيم اعتباراً من نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.

من جهتها، قالت وزارة الصحّة الكندية إنّ التجارب السريرية التي أجريت على اللّقاح الجديد أظهرت استجابات مناعية “أعلى بكثير” من سابقاته ضد متحورات أوميكرون.