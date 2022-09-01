رئيس الوزراء الأردني: العلاقات مع دولة الكويت نموذج للعلاقات بين الدول

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس أن علاقات بلاده مع دولة الكويت تعد نموذجا للعلاقات بين الدول بفضل الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

جاء ذلك في بيان صحفي لرئاسة مجلس الوزراء الاردني خلال لقاء الدكتور الخصاونة مع وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري الذي يزور الاردن لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في معرض عمان الدولي للكتاب ال21.

وأكد الخصاونة عمق العلاقات الأخوية التي تربط الاردن ودولة الكويت وتميزها في المجالات كافة مشيدا بالتعاون التنموي القائم بين البلدين الشقيقين.

ولفت الى أن الاستثمارات الكويتية التي تحتل المرتبة الاولى بين الاستثمارات العربية في الاردن هي موضع تقدير معربا عن ترحيب الاردن بمزيد من الاستثمارات الكويتية في العديد من القطاعات الحيوية.

وشدد على أن الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الاردنية هم بين أهلهم في الاردن وهم محط اهتمام ورعاية من الحكومة والشعب الاردني .

وأشار الى التطابق في وجهات نظر البلدين الشقيقين تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية لاسيما موقفهما الثابت والمبدئي والاصيل تجاه مركزية القضية الفلسطينية ودعمهما للحق الفلسطيني المشروع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في اطار حل الدولتين الذي يحظى بإجماع المجتمع الدولي وبما يكفل تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.

وقال البيان إن الوزير المطيري أكد خلال اللقاء أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تعزيزها لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب ال21 وحلوله ضيف شرف على المعرض الذي تشارك به المئات من دور النشر حيث تشارك الكويت بجناح يضم عددا من دور النشر الكويتية وتقيم اسبوعا ثقافيا متنوعا يشتمل على عدد من الندوات والأمسيات الثقافية والفنية ومعرض للصور .

وأشار الوزير المطيري إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به وسائل الإعلام في البلدين ويعكس الصورة الجميلة للعلاقات الأخوية الأردنية الكويتية على المستويين الرسمي والشعبي مثمنا اسهامات الجالية الاردنية بمسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الكويت مثلما ثمن الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما طلبة الكويت الدارسون في الاردن.

وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الاعلام الاردني فيصل الشبول ووزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة هيفاء النجار وسفير دولة الكويت في الاردن عزيز الديحاني.