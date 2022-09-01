الموسى: يستعرض خطة الطلب على الكهرباء والماء ووضع المشاريع المستقبلية

ترأس وزير الأشغال العامة، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، م.علي الموسى، اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، والذي تم خلاله استعراض خطة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه، ووضع المشاريع المستقبلية لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، والهادفة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية.

وتضمنت خطة مشاريع محطات القوى القدرة الإنتاجية المستهدفة والمتوقع أن تسهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه بهدف تلبية احتياجات البلاد والمشاريع التنموية بالطاقة اللازمة.

اطلع الموسى على سير تنفيذ استيراتيجية الوزارة بما تتضمنه من أهداف أساسية أبرزها، تأمين خدمتي الكهرباء والمياه للمستهلكين بشكل مستمر وبجودة عالية، والعمل وفق أسس اقتصادية، والتحول الرقمي للعمليات الداخلية وخدمات العملاء، والتنمية المستدامة وأخيرا التميز المؤسسي والتنمية البشرية.

وناقش الموسى خلال الاجتماع برنامج العمل الحكومي 2021 – 2025 الذي ينص على تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.