بولندا تقدر الأضرار التي تكبدتها إبان الحرب العالمية الثانية بأكثر من 1.3 تريليون يورو

قدّر تقرير مقدم من بولندا الأضرار التي تسببت فيها ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية بأكثر من 1.3 تريليون يورو، وذلك بحسب ما أعلنه ياروسلاف كاتشينسكي رئيس حزب القانون والعدالة، وهو حزب المحافظين الوطني الحاكم ببولندا، اليوم الخميس في وارسو.

يشار إلى أن من المتوقع أن يمثل التقرير سندا لطلب تعويضات من ألمانيا.

وترفض الحكومة الألمانية أية مطالب بدفع تعويضات، حيث تعتبر أن المسألة أغلقت منذ إبرام معاهدة 4+2، التي سمحت بإعادة توحيد ألمانيا في مطلع تسعينيات القرن الماضي.