تدشين انضمام كينيا للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعلن انضمام كينيا كدولة عضو

1 سبتمبر، 2022
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أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الخميس انضمام كينيا كدولة عضو ليصبح عدد الدول المنضمة إلى التحالف منذ إنشائه 42 دولة.

وقال الأمين العام للتحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي في بيان إن انضمام كينيا يعد خطوة إيجابية من قبل القيادة الكينية واستشعارا منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف.

وأكد أن كينيا بما تتمتع به من أطياف دينية وثقافية مختلفة وموقع جغرافي مهم شرقي القارة الأفريقية سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير بوجودها كعضو بالتحالف الإسلامي حيث تعد عضوا فعالا في كثير من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الإرهاب.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته 42 دولة عضوا تعمل معا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.

المصدر
كونا
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1 سبتمبر، 2022
0 25 دقيقة واحدة

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