الرئيس اللبناني ميشال عون

الرئيس اللبناني يرحب بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية “يونيفيل”

1 سبتمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لمدة سنة إضافية.

ونقلت الرئاسة اللبنانية في بيان عن عون القول إن هذه الخطوة “تؤكد تصميم المجتمع الدولي على المحافظة على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية”.

وأشار الى أهمية التنسيق القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل من أجل حسن تطبيق القرار الدولي رقم 1701 بكل مندرجاته “لا سيما وقف الاعمال العدائية التي ترتكبها إسرائيل في البر والبحر والجو”.

وأعرب عن الشكر للدول المشاركة في اليونيفيل لاستمرارها في القيام بمهمة حفظ السلام على طول الحدود مشددا على التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية.

وكان مجلس الامن الدولي قد مدد أمس ولاية اليونيفيل لسنة أخرى بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.

وتأسست اليونيفيل في عام 1978 وتم توسيع ولايتها في القرار رقم 1701 الصادر إثر الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان في عام 2006.

ويتم تجديد ولايتها على أساس سنوي بناء على طلب الحكومة اللبنانية وهي مكلفة بمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ودعم السلطات اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرح بها.

وتضم اليونيفيل حاليا أكثر من 10 آلاف جندي حفظ سلام من 48 دولة بالإضافة إلى حوالي 800 موظف مدني.

المصدر
كونا
الوسوم
1 سبتمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

انتظام الملاحة في قناة السويس بعد توقفها مؤقتًا نتيجة جنوح ناقلة نفط

1 سبتمبر، 2022

حادث سير يوقع عشرة قتلى في الجزائر

31 أغسطس، 2022

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب واشنطن بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

31 أغسطس، 2022

رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو مقتدى الصدر إلى العدول عن اعتزال السياسة

31 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى