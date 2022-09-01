جمارك الكويت: رفع غرامة مخالفة التهريب الجمركي إلى (3) أمثال القيمة

قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبد العزيز الفهد، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة محاولات تهريب المواد التموينية المدعومة إلى خارج البلاد بما يخالف القانون، وبناء على توجيهات معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان ، صدرت بتاريخ اليوم 1/9/2022 تعليمات جمركية برفع الغرامة لمخالفة التهريب الجمركي إلى (3) أمثال القيمة، وهي الحد الأقصى وفق قانون الجمارك الموحد.

وأكد سليمان الفهد في تصريح صحافي أن رجال الجمارك هم الدرع الحصين في مواجهة المتلاعبين والمتجاوزين للقوانين، مشدداً على التزام الإدارة العامة للجمارك بتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر ، ومعالي وزير التجارة والصناعة.