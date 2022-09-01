وزير الداخلية لرجال الجمارك: أنتم الدرع الحصين لحماية الوطن والمواطنين مع اخوانكم في وزارة الداخلية من آفة المخدرات
تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللـواء منصور العوضي ومديـر عـام الجمـارك سليمان الفهـد مـطـار الكويت الدولـي ومبنـى الشـحن الجـوي ، واستمع إلـى شـرح مـن مدير إدارة الجمـرك الجـوي الأستاذ مطلـق الـعـنـزي عـن آلـيـة العمـل داخـل مبنى الشحن الجمركي .
ووجـه الوزير بضرورة الارتقاء بالعمـل الجمركي والربـط الآلـي بيـن قطاعـات وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك والتصدي لمواجهة مخاطر تهريب المواد الغير مشروعة وخصوصاً المخدرات للمحافظـة علـى شـبابنا مـن هـذه الافـة المـدمـرة .
واشـاد الوزير بـرجـال الجمارك واخوانهـم رجـال الداخليـة مؤكدا انهـم العيـن السـاهرة على حماية الوطـن لـكـل مـن تـسـول لـه نفسـه القيام بأي عمليات تهريـب واكـد علـى زيادة الانتباه واليقظة ولا مجاملـة فـي امـن البلاد وانتم الدرع الحصين لحماية الوطن والمواطنيـن مـن آفـة المخـدرات.