الرئيسية/الكويت/ وزير الداخلية لرجال الجمارك: أنتم الدرع الحصين لحماية الوطن والمواطنين مع اخوانكم في وزارة الداخلية من آفة المخدرات

وزير الداخلية لرجال الجمارك: أنتم الدرع الحصين لحماية الوطن والمواطنين مع اخوانكم في وزارة الداخلية من آفة المخدرات