الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار وغائم جزئيا نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حارا وغائما جزئيا نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا مع رطوبة نسبية على المناطق الساحلية.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن آخر خرائط الطقس والتنبؤات العددية تشير إلى تذبذب في منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا على المناطق الساحلية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول أحيانا إلى جنوبية غربية و شمالية غربية وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وأضاف القراوي أن الطقس المتوقع نهار اليوم الخميس حار وغائم جزئيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لرذاذ خفيف ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة وغائما جزئيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون حارا وغائما جزئيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.