البلدية: رفع 21 سيارة ووضع 95 ملصق إنذار على سيارات مهمله وسكراب في محافظة العاصمة

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة تنفيذ جولات ميدانية بمناطق الدوحه وجابر الأحمد والشويخ الصناعية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت هشتاق ((شارك_ بنظافتها))

من حملة البلدية

وفي هذا السياق أوضح مراقب إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة صلاح الفرحان بأن الجولات التي تم تنفيذها من قبل مفتشي إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمراكز الدوحه وجابر الأحمد والشويخ الصناعية جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات ، مشيرا إلى أن الجولات قد اسفرت عن رفع 21 سيارة مهمله وقد تم إرسالهم لموقع حجز السيارات في البلدية فضلا عن وضع 95 ملصق إنذار على سيارات مهمله وسكراب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بعد انتهاء فترة وضع ملصق الإنذار .

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من حملة البلدية