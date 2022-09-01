سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوزبكستان بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية مماثلة.