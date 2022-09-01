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الداخلية: اجتماع مرئي لربط المخالفات المرورية بين الكويت والإمارات

1 سبتمبر، 2022
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عقد اجتماع مرئي بين الفريق الفني لربط المخالفات المرورية بدولة الكويت والفريق الفني لدولة الامارات العربيـه الشـقيقه وذلك لاتمام اجراءات ربط المخالفات المروريـه بيـن الدولتين واليه تسجيل المخالفه وتحصيلها الكترونيه وذلك تنفيذا لقرارات اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليـه بـدول المجلس التعاون الخليجي الموحد .

وحضر الاجتماع فريـق ربـط المخالفات بدولة الكويت العقيـد حقوقـي خـالـد عبدالله العدوانـي والعقيـد بشـار السيد هاشـم والمقـدم ناصر الديحاني والملازم اول احمـد الناصـر والمهندس سعيد المطيري .

المصدر
وزارة الداخلية
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1 سبتمبر، 2022
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