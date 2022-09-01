انتظام الملاحة في قناة السويس بعد توقفها مؤقتًا نتيجة جنوح ناقلة نفط

انتظام الملاحة في قناة السويس بعد توقفها مؤقتًا نتيجة جنوح ناقلة نفط

أعادت هيئة قناة السويس تعويم ناقلة نفط كانت عالقة لفترة وجيزة في القناة المصرية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بسبب عطل فني في دفتها، وفقًا للهيئة.

وقع الحادث في نفس الامتداد الجنوبي من القناة، حيث جنحت سفينة الشحن العملاقة إيفرغيفن لمدة 6 أيام في مارس/آذار العام الماضي، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، ما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين في قناة السويس وتعطيل التجارة العالمية.

ناقلة النفط

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن الهيئة تمكنت من إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود AFFINITY حمولة 64 ألف طن التي جنحت بالكيلومتر 141 من قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها، بحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.

وقال مصدران ملاحيان إن السفينة، أفينيتي في، كانت تغلق الجزء الجنوبي من القناة، لكن مصادر في هيئة قناة السويس قالت بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي إن حركة المرور عادت إلى طبيعتها، بحسب رويترز.

وفقًا لخدمة مراقبة السفن TankerTrackers، يبدو أن ناقلة آفينيتي في فقدت السيطرة في قناة السويس مساء الأربعاء في أثناء توجهها جنوبًا.

وقالت تانكر تراكرز على تويتر: “لقد أدت إلى انسداد حركة المرور مؤقتًا وهي تواجه الآن الجنوب مرة أخرى، لكنها تتحرك ببطء من خلال مساعدة القاطرات”.

كما أظهرت بيانات تتبع السفن على موقع Marine Traffic على شبكة الإنترنت أن الناقلة تتجه جنوبًا وتسير ببطء في القناة، وتحيط بها قاطرات.

وقالت مواقع التعقب إن الناقلة التي ترفع علم سنغافورة كانت متجهة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر في السعودية.

توسيع القناة

أعلنت هيئة قناة السويس عقب جنوح السفينة إيفرغيفن عن خطط متسارعة لتوسيع القناة، بما في ذلك تمديد قناة ثانية تسمح للشحن بالمرور في كلا الاتجاهين على طول جزء من مسارها وتعميق قناة موجودة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التوسعة في عام 2023.

قدرت هيئة قناة السويس متوسط الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة إيفرغيفن وإغلاقها للممر الملاحي لمدة أسبوع تقريبًا بنحو مليار دولار.

قناة السويس

يمر نحو 15% من حركة الشحن العالمية في قناة السويس، وهي مصدر أساسي للعملة الأجنبية في مصر.

قفزت إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 20.7%، خلال العام المالي 2021/ 2022، إلى 7 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بفضل زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، لتتجاوز الإيرادات بذلك الأرقام كافة التي تم تسجيلها من قبل.

زادت أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 15.7% خلال العام المالي 2021/ 2022، إلى 22032 سفينة، مقابل عبور 19047 سفينة خلال العام المالي 2020/ 2021، أي بفارق 2985 سفينة.